Клиентов банка эвакуировали из-за банки кофе в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 21 сентября. Посетители отделения одного из банков в Екатеринбурге подняли панику из-за подозрительного свертка. После этого все находившиеся в офисе люди были экстренно эвакуированы.

Как уточнил источник «Ура.ру», инцидент произошел на улице 8 Марта, 99. Всего из здания вывели 24 человека. Полиция проверила помещения и не обнаружила никаких опасных предметов.

Собеседник портала уточнил, что внутри свертка оказалась пустая банка из-под кофе.

