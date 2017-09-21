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Приставы выселили жительницу Екатеринбурга, тащившую в квартиру мусор с помоек
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    Приставы выселили жительницу Екатеринбурга, тащившую в квартиру мусор с помоек

    12:26  21 Сентября 2017
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    Приставы выселили жительницу Екатеринбурга, тащившую в квартиру мусор с помоек

    Екатеринбург, 21 сентября. Судебные приставы вскрыли квартиру должницы за услуги ЖКХ в отсутствие хозяйки, чтобы переселить ее в жилье меньшей площади. Внутри квартиры оказалась гора мусора.

    Жительница Екатеринбурга, 69-летняя пенсионерка в течение многих лет складировала в своей квартире мусор с помоек и не оплачивала коммунальные услуги, накопив долг в размере 200 тысяч рублей. Судебные приставы вскрыли квартиру, но не увидели пожилую женщину, чтобы вручить ей исполнительный лист.

    «Бедные слесари кое-как лезли через этот вонючий хлам. В другой раз пришлось открывать дверь для газовиков», — рассказали сотрудники управляющей компании.

    По словам соседей, женщина не живет в квартире, она ночует в подъезде, ее сын находится в психиатрической лечебнице, а дочь пропала без вести несколько лет назад. Соседи не исключают, что под завалами мусора правоохранители могут обнаружить труп, пишет Ura.ru

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    Автор: Ирина Селезнева
    #екатеринбург
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