Приставы выселили жительницу Екатеринбурга, тащившую в квартиру мусор с помоек

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Екатеринбург, 21 сентября. Судебные приставы вскрыли квартиру должницы за услуги ЖКХ в отсутствие хозяйки, чтобы переселить ее в жилье меньшей площади. Внутри квартиры оказалась гора мусора.

Жительница Екатеринбурга, 69-летняя пенсионерка в течение многих лет складировала в своей квартире мусор с помоек и не оплачивала коммунальные услуги, накопив долг в размере 200 тысяч рублей. Судебные приставы вскрыли квартиру, но не увидели пожилую женщину, чтобы вручить ей исполнительный лист.

«Бедные слесари кое-как лезли через этот вонючий хлам. В другой раз пришлось открывать дверь для газовиков», — рассказали сотрудники управляющей компании.

По словам соседей, женщина не живет в квартире, она ночует в подъезде, ее сын находится в психиатрической лечебнице, а дочь пропала без вести несколько лет назад. Соседи не исключают, что под завалами мусора правоохранители могут обнаружить труп, пишет Ura.ru