Восстановить печально знаменитый дом Ипатьева предложили в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 20 сентября. Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин выступил с инициативой восстановить дом Ипатьева, где была расстреляна российская императорская семья.

О этом он заявил в Духовно-просветительском центре «Царский» на открытии выставки «Ипатьевский дом: от разрушения к покаянию», сообщает Ura.ru. По словам Капустина, в архиве есть чертежи и фотографии. Они были сделаны в 1977 году перед тем, как дом инженера Ипатьева снесли. Начальник Управления архивами Свердловской области считает, что здание можно воссоздать таким, каким оно было сто лет назад.

Александр Капустин подчеркнул, что это будет точная копия того, что было. Люди смогут приходить на выставки, посвященные событиям нашей отечественной истории.