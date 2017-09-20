Турист погиб при невыясненных обстоятельствах в районе перевала Дятлова

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Москва, 20 сентября. Турист умер в районе перевала Дятлова в Ивдельском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Информация о скоропостижной смерти мужчины поступила в полицию Ивделя днем 18 сентября, передает Газета.Ру. Обстоятельства случившегося пока неизвестны. Из-за труднодоступности места следователи и спасатели не смогли добраться до тела туриста, поэтому планируется привлечение специальной техники.