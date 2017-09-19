Стало известно, когда в Екатеринбурге запустят повременной тариф оплаты проезда

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Екатеринбург, 19 сентября. В декабре этого года в Екатеринбурге запустят повременной тариф оплаты проезда на общественном транспорте.

В городе успешно закончились первые два этапа испытания повременной системы оплаты проезда. Владелец «Екарты» платит за время и может совершать любое количество пересадок в общественном транспорте. Власти Екатеринбурга намерены опробовать эту схему и на коммерческих маршрутах. Часть предпринимателей уже дали согласие.