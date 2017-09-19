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Стало известно, когда в Екатеринбурге запустят повременной тариф оплаты проезда
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    Стало известно, когда в Екатеринбурге запустят повременной тариф оплаты проезда

    17:14  19 Сентября 2017
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    Стало известно, когда в Екатеринбурге запустят повременной тариф оплаты проезда

    Екатеринбург, 19 сентября. В декабре этого года в Екатеринбурге запустят повременной тариф оплаты проезда на общественном транспорте.

    В городе успешно закончились первые два этапа испытания повременной системы оплаты проезда. Владелец «Екарты» платит за время и может совершать любое количество пересадок в общественном транспорте. Власти Екатеринбурга намерены опробовать эту схему и на коммерческих маршрутах. Часть предпринимателей уже дали согласие.

    «С 15 октября мы начнем подключать их к эксперименту. Мы также поездим месяц до середины ноября. Если все будет хорошо, то с декабря мы подключим всех коммерческих перевозчиков и введем повременной тариф на всем наземном транспорте», — цитируют местные СМИ заместителя главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #екатеринбург #тариф #транспорт #оплата
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