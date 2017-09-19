Бывший клоун получил депутатский мандат в Свердловской области

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Екатеринбург, 19 сентября. Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда отказался от депутатского мандата в Свердловской области, который перешел Игорю Булыгину, начинавшему свою карьеру клоуном.

Булыгин баллотировался в думу по спискам «Единой России», однако не получил мандат. После того, как Ленда отказался от кресла депутата, мандат достался Булыгину.

В настоящее время он является художественным руководителем Нижнетагильского драматического театра. Свою карьеру Булыгин начинал на телевидении в роли клоуна на передаче «Пестрый зонтик».

Любопытно, что это не первый бывший клоун-депутат в Свердловской области. Член фракции «Единой России» в региональном заксобрании Анатолий Марчевский также пробовал себя в этой профессии.