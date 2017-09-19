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Мэрию Екатеринбурга эвакуировали из-за звонка о бомбе
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    Мэрию Екатеринбурга эвакуировали из-за звонка о бомбе

    15:10  19 Сентября 2017
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    Мэрию Екатеринбурга эвакуировали из-за звонка о бомбе

    Екатеринбург, 19 сентября. В Екатеринбурге эвакуировали мэрию, о чем сообщил градоначальник Евгений Ройзман.

    «Мэрию Екб эвакуируют, — написал мэр города в своем twitter. — Люди выходят со всех выходов».

    По его предположению, ряд сотрудников довольны сложившейся ситуацией.

    В настоящее время на месте работают представители силовых структур. Они также подтвердили, что эвакуация произошла после поступившего сообщения о заложенной бомбе.

    Помимо мэрии, в торгово-развлекательный центр «Гринвич» также был эвакуирован, сообщает агентство URA.RU.

    Напомним, ранее два ТЦ и 11 управ были эвакуированы в Москве из-за звонков о минировании.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #екатеринбург #эвакуация
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