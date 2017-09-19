Автомобилистов Екатеринбурга на день пересадят на электрички

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Екатеринбург, 19 сентября. Автомобилистам Екатеринбурга на один день предложат отказаться от поездки на машинах и позволят бесплатно прокатиться на городских электричках.

Власти Екатеринбурга предложили автомобилистам города присоединиться к акции по защите окружающей среды. 22 сентября им предложат отказаться от использования автомобиля и пересесть на электрички, билет на проезд на которых они смогут получить бесплатно. Для этого водителям нужно будет предъявить права и свидетельство о регистрации транспортного средства.