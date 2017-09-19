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Россия
Мэр Красноуральска досрочно ушел в отставку
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    Мэр Красноуральска досрочно ушел в отставку

    13:05  19 Сентября 2017
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    Мэр Красноуральска досрочно ушел в отставку

    Екатеринбург, 19 сентября. Мэр Красноуральска Свердловской области Вячеслав Грибов досрочно ушел в отставку, сообщили в пресс-службе городской администрации.

    Дума Красноуральска седьмого созыва начнет работу с досрочной отставки Грибова. При этом заседание будет вести он сам. Согласно повестке встречи, перед отставкой мэр получит премию.

    Также в этот день будут рассмотрены вопросы ежемесячного оклада и надбавок для нового председателя думы и структура администрации городского округа. По окончанию встречи присутствующие выберут нового думского председателя.

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #отставка #екатеринбург #мэр #красноуральск
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