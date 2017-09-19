Мэр Красноуральска досрочно ушел в отставку

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Екатеринбург, 19 сентября. Мэр Красноуральска Свердловской области Вячеслав Грибов досрочно ушел в отставку, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дума Красноуральска седьмого созыва начнет работу с досрочной отставки Грибова. При этом заседание будет вести он сам. Согласно повестке встречи, перед отставкой мэр получит премию.

Также в этот день будут рассмотрены вопросы ежемесячного оклада и надбавок для нового председателя думы и структура администрации городского округа. По окончанию встречи присутствующие выберут нового думского председателя.