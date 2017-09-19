Губернатор Свердловской области отправил правительство в отставку

В Избранное

Екатеринбург, 19 сентября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об отправке в отставку правительства региона.

Постановление Куйвашев подписал накануне, 18 сентября.

«Правительство Свердловской области постановляет сложить свои полномочия перед вновь избранным губернатором Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем», — передают местные СМИ.

Подчеркивается, что правительство Свердловской области будет продолжать работу до формирования нового состава, который начнут собирать уже на следующей неделе, передает Ura.Ru.