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Губернатор Свердловской области отправил правительство в отставку
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    Губернатор Свердловской области отправил правительство в отставку

    11:12  19 Сентября 2017
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    Губернатор Свердловской области отправил правительство в отставку

    Екатеринбург, 19 сентября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об отправке в отставку правительства региона.

    Постановление Куйвашев подписал накануне, 18 сентября. 

    «Правительство Свердловской области постановляет сложить свои полномочия перед вновь избранным губернатором Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем», — передают местные СМИ.

    Губернатор Свердловской области отправил правительство в отставку

    Подчеркивается, что правительство Свердловской области будет продолжать работу до формирования нового состава, который начнут собирать уже на следующей неделе, передает Ura.Ru.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #отставка #правительство #свердловская область #куйвашей
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