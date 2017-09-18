Екатеринбург три месяца будет платить Челябинску по 35 млн рублей за воду

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Екатеринбург, 18 сентября. Екатеринбургский «Водоканал» из-за дефицита запасов планирует в течение трех месяцев производить перекачку воды из резервного водохранилища в Челябинской области.

По данным «Ура.ру», на сегодняшний день дефицит водных ресурсов превышает 50 млн кубометров. В «Водоканале» сложившуюся ситуацию объясняют низким объемом паводка, который не позволил полностью наполнить водохранилища Екатеринбурга.

Работы собираются начать в октябре до наступления холодов. Стоимость перекачки составит 35 миллионов рублей в месяц.

