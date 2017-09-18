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Исторический детектив о гибели семьи Романовых сняли на Урале
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    Исторический детектив о гибели семьи Романовых сняли на Урале

    13:37  18 Сентября 2017
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    Исторический детектив о гибели семьи Романовых сняли на Урале

    Екатеринбург, 18 сентября. В Екатеринбурге завершили съемки исторического детектива о гибели царской семьи в 1918 году. Документальный фильм снят по заказу телеканала «История» к столетию с момента гибели семьи Романовых.

    Авторы ленты в комментарии особо подчеркнули, что снимали детектив в местах, где в действительности происходили трагические события тех дней, а именно в монастыре на Ганиной Яме, а также  в Храме-на-Крови.

    Напомним, в июне портал «Ура.ру» сообщил, что уральский геолог Александр Авдонин заявил, что «разгадал тайну царских останков».
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #кино #екатеринбург #николай ii #царская семья
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