Куйвашев официально вступил в должность губернатора Свердловской области

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Екатеринбург, 18 сентября. В екатеринбургском театре Эстрады прошла церемония инаугурации нового губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев принес присягу и получил удостоверение главы региона.

Как сообщает «Ура.ру», уже во вторник Куйвашеву предстоит поставить свою подпись не менее чем под 23-мя заявлениями о добровольном сложении полномочий, которые ему подадут все члены регионального кабинета министров.

А в среду, 20 сентября, новый губернатор Свердловской области улетит в Париж для презентации Международному бюро выставок заявочной книги «ЭКСПО 2025».

