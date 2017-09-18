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Общество
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Куйвашев официально вступил в должность губернатора Свердловской области
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    Куйвашев официально вступил в должность губернатора Свердловской области

    11:33  18 Сентября 2017
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    Куйвашев официально вступил в должность губернатора Свердловской области

    Екатеринбург, 18 сентября. В екатеринбургском театре Эстрады прошла церемония инаугурации нового губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев принес присягу и получил удостоверение главы региона.

    Как сообщает «Ура.ру», уже во вторник Куйвашеву предстоит поставить свою подпись не менее чем под 23-мя заявлениями о добровольном сложении полномочий, которые ему подадут все члены регионального кабинета министров. 

    А в среду, 20 сентября, новый губернатор Свердловской области улетит в Париж для презентации Международному бюро выставок заявочной книги «ЭКСПО 2025». 
     

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    Автор: Алексей Громов
    #урал #екатеринбург #куйвашев
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