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Жители Свердловской области сняли уникальное северное сияние
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    Жители Свердловской области сняли уникальное северное сияние

    5:27  18 Сентября 2017
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    Жители Свердловской области сняли уникальное северное сияние

    Екатеринбург, 18 сентября. Жителям Свердловской области посчастливилось стать свидетелями уникального северного сияния в окрестностях Ирбита.

    Сообщается, что пользователь по имени Илья Янковский опубликовал в интернете видеозапись редкого для региона природного явления. Сам автор отметил, что северное сияние можно было наблюдать над Свердловской областью в течение нескольких дней.

    По словам ученых, сияние появилось в небе над Ирбитом из-за повышенной солнечной активности, зафиксированной в сентябре.

    Ранее RT на русском сообщало, что на Ямале в ночь на 15 сентября жители городов могли наблюдать мощное северное сияние.

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    Автор: Ирина Новикова
    #северное сияние #свердловская область #ирбит
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