Жители Свердловской области сняли уникальное северное сияние

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Екатеринбург, 18 сентября. Жителям Свердловской области посчастливилось стать свидетелями уникального северного сияния в окрестностях Ирбита.

Сообщается, что пользователь по имени Илья Янковский опубликовал в интернете видеозапись редкого для региона природного явления. Сам автор отметил, что северное сияние можно было наблюдать над Свердловской областью в течение нескольких дней.

По словам ученых, сияние появилось в небе над Ирбитом из-за повышенной солнечной активности, зафиксированной в сентябре.

Ранее RT на русском сообщало, что на Ямале в ночь на 15 сентября жители городов могли наблюдать мощное северное сияние.