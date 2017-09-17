Гастроли «Коляда-театра» в США отменили из-за проблем с визами

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Свердловская область, 17 сентября. Гастроли екатеринбургского «Коляда-театра» на территории США были сорваны из-за проблем с визами. Об этом сообщил худрук театра Николай Коляда.

«Горят концертные проекты, которые назначены на более ранний, чем наши сроки — пока что система в посольстве не принимает документы для назначения интервью на получение рабочих, артистических виз», — процитировал он письмо организатора гастролей в Нью-Йорке Льва Трахтенберга.

Ранее стало известно о том, что американское посольство возобновило выдачу виз россиянам в Москве.