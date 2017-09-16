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Общество
Полиция не стала штрафовать приковавших себя экологов на Урале
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    Полиция не стала штрафовать приковавших себя экологов на Урале

    14:28  16 Сентября 2017
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    Полиция не стала штрафовать приковавших себя экологов на Урале

    Екатеринбург, 16 сентября. Полиция Екатеринбурга решила не штрафовать экологов, которые приковали себя наручниками, протестуя против незаконной свалки. Инцидент произошел на пересечении Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги и дублера Сибирского тракта.

    Сотрудники правоохранительных органов предупредили активистов, что их акция не согласована с властями, и если они не прекратят ее, к ним будут применены меры. После этого экологи сняли наручники и добровольно проследовали в отдел полиции. В связи с этим стражи правопорядка приняли решение не привлекать нарушителей к административной ответственности.

    Полиция не стала штрафовать приковавших себя экологов на Урале

    Ранее сообщалось о том, что группа экологов приковала себя наручниками возле незаконной свалки по Екатеринбургом. По словам одного из участников акции, данная свалка была закрыта по решению суда, однако она до сих пор продолжает функционировать.  

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    Автор: Геннадий Плющев
    #екатеринбург #полиция #свалка #экологи
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