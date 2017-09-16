Свалку под Екатеринбургом, где приковали себя уральские экологи, ликвидируют
Екатеринбург, 16 сентября. Свалку отходов, где накануне устроили акцию протеста экологи, уже начали ликвидировать.
По словам одного из местных садоводов, всю территорию свалки уже покрыли щебнем. Не исключено, что в будущем территорию облагородят.
Ранее «Инфореактор» сообщал, что на кольцевой дороге Екатеринбурга прошла несанкционированная акция экологов. Люди приковали себя наручниками к воротам объекта.
Сейчас на месте акции находятся сотрудники полиции и представители правительства Свердловской области.
По словам участников протеста, несмотря на закрытие свалки, она продолжает функционировать. Так, во время проведения несанкционированной акции на территорию прибыл грузовик «КамАЗ» с отходами. Однако, заметив журналистов и активистов, водитель повернул назад.