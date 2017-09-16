Свалку под Екатеринбургом, где приковали себя уральские экологи, ликвидируют

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Екатеринбург, 16 сентября. Свалку отходов, где накануне устроили акцию протеста экологи, уже начали ликвидировать.

По словам одного из местных садоводов, всю территорию свалки уже покрыли щебнем. Не исключено, что в будущем территорию облагородят.

Ранее «Инфореактор» сообщал, что на кольцевой дороге Екатеринбурга прошла несанкционированная акция экологов. Люди приковали себя наручниками к воротам объекта.

Сейчас на месте акции находятся сотрудники полиции и представители правительства Свердловской области.

По словам участников протеста, несмотря на закрытие свалки, она продолжает функционировать. Так, во время проведения несанкционированной акции на территорию прибыл грузовик «КамАЗ» с отходами. Однако, заметив журналистов и активистов, водитель повернул назад.