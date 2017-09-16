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Общество
Уральские экологи приковали себя наручниками, протестуя против нелегальной свалки под Екатеринбургом
Общество
Уральские экологи приковали себя наручниками, протестуя против нелегальной свалки под Екатеринбургом
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    Уральские экологи приковали себя наручниками, протестуя против нелегальной свалки под Екатеринбургом

    10:43  16 Сентября 2017  /обновлено: 10:52  16 Сентября 2017
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    Уральские экологи приковали себя наручниками, протестуя против нелегальной свалки под Екатеринбургом

    Екатеринбург, 16 сентября. Жители Урала устроили несанкционированный протест против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) на свалке, которая находится в 12 км от Екатеринбурга.

    По словам одного из участников акции, люди решились на протест, потому что 2017 год объявлен Годом экологии. Он также отметил, что свалка была закрыта по решению суда, однако она до сих пор продолжает работать.

    Уральские экологи приковали себя наручниками, протестуя против нелегальной свалки под Екатеринбургом

    На место проведения акции выехал наряд полиции. На месте также находятся представители правительства Свердловской области.

    Как сообщил местный прораб, два года необходимо для рекультивации свалки в Свердловской области, возле которой накануне устроили несанкционированный митинг.

    Уральские экологи приковали себя наручниками, протестуя против нелегальной свалки под Екатеринбургом

    Уральские экологи приковали себя наручниками, протестуя против нелегальной свалки под Екатеринбургом

    В ходе акции протеста к закрытой по предписанию суда свалке подъехал «КамАЗ» с мусором. Однако, заметив журналистов и митингующих активистов, водитель авто резко развернулся и уехал.

    Уральские экологи приковали себя наручниками, протестуя против нелегальной свалки под Екатеринбургом

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    Автор: Дима Оленин
    #екатеринбург #протест #свалка
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