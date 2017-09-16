Уральские экологи приковали себя наручниками, протестуя против нелегальной свалки под Екатеринбургом

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Екатеринбург, 16 сентября. Жители Урала устроили несанкционированный протест против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) на свалке, которая находится в 12 км от Екатеринбурга.

По словам одного из участников акции, люди решились на протест, потому что 2017 год объявлен Годом экологии. Он также отметил, что свалка была закрыта по решению суда, однако она до сих пор продолжает работать.

На место проведения акции выехал наряд полиции. На месте также находятся представители правительства Свердловской области.

Как сообщил местный прораб, два года необходимо для рекультивации свалки в Свердловской области, возле которой накануне устроили несанкционированный митинг.

В ходе акции протеста к закрытой по предписанию суда свалке подъехал «КамАЗ» с мусором. Однако, заметив журналистов и митингующих активистов, водитель авто резко развернулся и уехал.