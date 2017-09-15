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Общество
Ураган оставил без света тысячи жителей Свердловской области
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    Ураган оставил без света тысячи жителей Свердловской области

    18:49  15 Сентября 2017
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    Ураган оставил без света тысячи жителей Свердловской области

    Екатеринбург, 15 сентября. Во время ураганного ветра в городах Свердловской области произошли аварии на линиях электропередачи, из-за чего тысячи людей остались без света. Об этом сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

    Первые сообщения об отключении электричества поступили в диспетчерскую службу в пятницу около 9.00. Из-за урагана на провода падали ветки и деревья, что приводило к обрыву линий электропередачи, передает URA.RU.

    В Богдановиче без света остались 1,3 тыс. человек, спустя час электроснабжение было восстановлено. При этом в городе Кушве до сих пор отключено электричество у жителей частного сектора. Аналогичная ситуация зафиксирована в Первоуральске. Перебои с электричеством также были в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Полевском. По данным коммунальщиков, отключение электричества затронуло несколько тысяч человек.

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    Автор: Борис Любимов
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