Ураган оставил без света тысячи жителей Свердловской области

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Екатеринбург, 15 сентября. Во время ураганного ветра в городах Свердловской области произошли аварии на линиях электропередачи, из-за чего тысячи людей остались без света. Об этом сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Первые сообщения об отключении электричества поступили в диспетчерскую службу в пятницу около 9.00. Из-за урагана на провода падали ветки и деревья, что приводило к обрыву линий электропередачи, передает URA.RU.

В Богдановиче без света остались 1,3 тыс. человек, спустя час электроснабжение было восстановлено. При этом в городе Кушве до сих пор отключено электричество у жителей частного сектора. Аналогичная ситуация зафиксирована в Первоуральске. Перебои с электричеством также были в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Полевском. По данным коммунальщиков, отключение электричества затронуло несколько тысяч человек.