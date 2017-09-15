Игровой стенд придавил четырехлетнего ребенка в парке отдыха на Урале
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Тавда, 15 сентября. В городе Тавда Свердловской области четырехлетний посетитель парка пострадал из-за рухнувшего стенда. Мальчика госпитализировали.
Игровой стенд рухнул на ребенка, который гулял в парке вместе с бабушкой. Медики диагностировали у госпитализированного мальчика перелом правой ключицы. По данному факту назначены прокурорская и следственная проверки.
«Установлено, что во время игры мальчик самостоятельно попытался забраться на стенд, предназначенный для установки воздушных шариков, в которые необходимо попадать дротиками. В результате стенд упал на него», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Александр Шульга.