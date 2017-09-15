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В Екатеринбурге прокуратура нашла департамент неработающих чиновников
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    В Екатеринбурге прокуратура нашла департамент неработающих чиновников

    13:27  15 Сентября 2017
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    В Екатеринбурге прокуратура нашла департамент неработающих чиновников

    Свердловск, 15 сентября. Свердловская прокуратура обнаружила в департаменте лесного хозяйства целый отдел с неработающими чиновниками.

    Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила, что сотрудники отдела департамента лесного хозяйства ничего не предпринимали для того, чтобы возвращать государству деньги за вырубленный лес. Нарушения были обнаружены прокурорской проверкой, как в самом департаменте, так и в некоторых его отделах, сотрудников ведомства уличили в волоките.

    Главе департамента внесено представление об устранении нарушений, к ответственности привлечены начальник отдела пожарного надзора в лесах, три специалиста и лесничий.

    Пока прокуроры Свердловской области ведут проверки в лесном департаменте, жители Урала также уличают местных чиновников в злоупотреблениях. Так пенсионер из Челябинской области пожаловался в СУ СК РФ на первого замглавы района Владимира Шкарупу, обвинив его в махинациях с жильем для врачей, пишет URA.ru.

    В Екатеринбурге прокуратура нашла департамент неработающих чиновников

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    Автор: Алексей Громов
    #екатеринбург #прокуратура #чиновник #департамент
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