В Екатеринбурге прокуратура нашла департамент неработающих чиновников

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Свердловск, 15 сентября. Свердловская прокуратура обнаружила в департаменте лесного хозяйства целый отдел с неработающими чиновниками.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила, что сотрудники отдела департамента лесного хозяйства ничего не предпринимали для того, чтобы возвращать государству деньги за вырубленный лес. Нарушения были обнаружены прокурорской проверкой, как в самом департаменте, так и в некоторых его отделах, сотрудников ведомства уличили в волоките.

Главе департамента внесено представление об устранении нарушений, к ответственности привлечены начальник отдела пожарного надзора в лесах, три специалиста и лесничий.

Пока прокуроры Свердловской области ведут проверки в лесном департаменте, жители Урала также уличают местных чиновников в злоупотреблениях. Так пенсионер из Челябинской области пожаловался в СУ СК РФ на первого замглавы района Владимира Шкарупу, обвинив его в махинациях с жильем для врачей, пишет URA.ru.