Смотритель кладбища на Урале получил 10 лет за торговлю могилами

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Екатеринбург, 14 сентября. Смотритель Широкореченского кладбища будет сидеть десять лет в колонии строгого режима за взятки.

Следствием было установлено, что в период с 2014 по 2015 годы смотритель получил от обращавшихся к нему граждан сумму в размере 500 тысяч рублей для захоронения людей на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, сообщает Ura.Ru.

Следствием также было доказано получение девяти взяток в размере от 40 до 80 тысяч рублей. Обсуждая размер взятки, подсудимый говорил платить ему столько, сколько составляет скоростной режим в городской черте.

Смотрителя кладбища задержали с поличным при получении 200 тысяч рублей. Отметим, что с марта 2016 года мужчина уже отбывает восьмилетний срок за подобное преступление. Ему также необходимо выплатить государству штраф в размере 9 млн рублей.