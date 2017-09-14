Медведев напутствовал Кувайшева перед встречей с Путиным

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Екатеринбург, 14 сентября. Переизбранный глава Свердловской области Евгений Кувайшев готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил губернатора Свердловской области Евгения Кувайшева с переизбранием, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия». В письме главы правительства отмечается, что губернатор зарекомендовал себя компетентным руководителей, понимающим проблемы региона и работающим на благо жителей области.

Медведев подчеркнул, что избрание Куваейшева главой региона подтверждает доверие населения. Отметим, что на будущей неделе запланирована встреча новых и переизбранных глав регионов с президентом РФ Владимиром Путиным.