Свердловская область потеряла миллиардера

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Екатеринбург, 14 сентября. По итогам декларационной кампании 2017 года в Свердловской области стало меньше на одного человека с официальным задекларированным доходом, превышающим 1 миллиард рублей. Соответствующую информацию распространило региональное управление Федеральной налоговой службы России.

В общей сложности в 2017 году налоговые декларации успели подать 323 тысячи человек — при населении области около 4,33 млн. Среди них оказалось 21 тысяча физических лиц с официальным доходом от 1 до 10 млн рублей — на 14% больше, чем в прошлом году — 705 человек с доходом до 100 млн рублей, 89 человек с задекларированным доходом до 500 млн рублей и 11 человек с доходом до миллиарда.

Людей, задекларировавших официальный доход выше 1 млрд рублей оказалось семеро — на одного человека меньше, чем в прошлом году.