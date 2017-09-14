Жители Екатеринбурга не спешат покупать билеты на «Матильду»

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Екатеринбург, 14 сентября. В уральском кинотеатра «Салют» началась продажа билетов на скандальный фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя, однако большого ажиотажа это не вызвало.

По словам сотрудников кинотеатра, приобрести билеты на фильм можно только в кассах «Салюта». На сайте КЦ «Матильды» в расписании показов пока нет. Больших очередей за билетами у касс «Салюта» корреспонденты Ura.Ru также не заметили. Внутри кинотеатра ничего не говорит о скорой премьере: нет флаеров «Матильды», плакатов или хотя бы афиш.

В администрации кинотеатра пояснили, что получают множество звонков с вопросами о «Матильде».

Напомним, что российский прокат нового фильма Алексея Учителя стартует 25 октября. Крупнейшая сеть кинотеатров «Синема парк» отказалась от проката «Матильды» из-за угроз, поступающих в адрес кинотеатров по всей стране.