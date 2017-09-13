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Екатеринбург, 13 сентября. В Екатеринбурге эвакуировали пассажиров поезда Новосибирск — Адлер из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причиной эвакуации послужил подозрительный предмет, который был обнаружен на колесной паре вагона №9. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД и кинолог с собакой, осмотрели подозрительный предмет, которым оказался электрический фонарик с надписью «ЛВЧ-7». Предположительно, его забыл один из рабочих. В результате инцидента поезд задержался на станции на 25 минут дольше положенного.