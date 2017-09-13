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Екатеринбургу угрожает масштабная эпидемия свиного гриппа
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    Екатеринбургу угрожает масштабная эпидемия свиного гриппа

    23:01  13 Сентября 2017
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    Екатеринбургу угрожает масштабная эпидемия свиного гриппа

    Екатеринбург, 13 сентября. В нынешнем сезоне в Екатеринбурге ожидается волна гриппа H1N1, более известного как «свиной». Об этом сообщил замглавы управления Роспотребнадзора в Свердловской области Андрей Юровских.

    «Мы ожидаем в этом году доминанту вируса гриппа А (H1N1)09. Мы прогнозируем начало подъема заболеваемости во второй декаде января», — сказал он.

    Юровских также добавил, что в ближайшее время Свердловская область получит более 1,7 миллиона доз вакцин, которые предназначены для вакцинации сотрудников транспортной, медицинской и образовательной сфер, а также пенсионеров, детей и студентов.

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    Автор: Алексей Громов
    #екатеринбург #грипп #свердловская область
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