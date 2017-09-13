Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 18 сентября

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Екатеринбург, 13 сентября. В Екатеринбурге 18 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Екатеринбурга.

В ведомстве отметили, что отопительный сезон будет запущен в четыре этапа. Сначала отопление будет включено в детских садах, школах и больницах. Жилые дома планируется подключать к теплу в четыре этапа в течение приблизительно двух недель. Полностью подключить все объекты планируется к 1 октября. До этого момента могут вводиться локальные ограничения по подаче горячей воды.

Стоит отметить, что в конце прошлой недели в Екатеринбурге установилась холодная погода, в ночное время температура воздуха опускается до нуля градусов. Между тем в конце текущей недели синоптики обещают резкое потепление до плюс 20 градусов.