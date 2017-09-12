В Екатеринбурге готовятся к премьерному показу «Матильды»

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Екатеринбург, 12 сентября. Екатеринбургский кинотеатр «Салют» готовится провести премьерный показ скандального фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. В продажу билеты должны поступить 14 сентября.

По словам сотрудников «Салюта», цены на билеты «будут обычные» - 150-200 рублей, а расписание сеансов появится уже сегодня вечером, пишет «Ура.ру».

Напомним, накануне московский кинотеатр «Иллюзион» отметил единственный официальный показ новой ленты Учителя, объяснив это тем, что копию фильма не успевают вовремя доставить из Владивостока.

