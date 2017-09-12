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Киану Ривз может сыграть Перельмана в фильме уральского режиссера
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    Киану Ривз может сыграть Перельмана в фильме уральского режиссера

    9:10  12 Сентября 2017
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    Киану Ривз может сыграть Перельмана в фильме уральского режиссера

    Екатеринбург, 12 сентября. Екатеринбургский режиссер Андрей Григорьев, готовящийся к съемкам фильма о гениальном российском математике Григории Перельмане, заявил, что хотел бы пригласить на главную роль в фильме Киану Ривза. Дело за «малым» — режиссер пытается уговорить руководство «Русской медной компании» обеспечить фильму финансирование.

    По словам Григорьева, знаменитому актеру может быть интересно сыграть Перельмана, поскольку у них есть нечто общее в отношении к жизни.

    «Киану Ривз голливудская знаменитость, при этом у него образ маргинала-аскета. Он ходит в простых ботинках, ест на бордюре, празднует день рождения с тортиком со свечкой и не особо рад помпезности, излишнему вниманию своей персоне  — как и Перельман», — утверждает Григорьев.

    Киану Ривз может сыграть Перельмана в фильме уральского режиссера

    Впрочем, как отметил режиссер в беседе с Ura.ru, «это мы решили, не он». Все же режиссер надеется, что голливудской звезде может быть интересно такое предложение, если он прочитает сценарий. При этом вторым актером, играющим Перельмана в более зрелом возрасте, должен стать актер екатеринбургского «Коляда-театра» Алексей Романов.

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    Автор: Валентин Меликов
    #ривз #перельман
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