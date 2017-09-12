«Газель» насмерть сбила пенсионерку в Нижнем Тагиле
Нижний Тагил, 12 сентября. В Свердловской области пожилая женщина погибла под колесами маршрутки. Водитель, находившийся за рулем «Газели», решительно отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови. Об этом сегодня сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.
По имеющимся данным, трагедия произошла в минувший понедельник на улице Верхняя Черепановых в Нижнем Тагиле. Согласно предварительным данным, водитель «Газели» сбил пенсионерку, которая передвигалась при помощи ходунков, передает URA.RU.
В результате серьезных травм 83-летняя женщина скончалась.
По данным ведомства, 50-летний виновник ДТП отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.
Выясняются все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.