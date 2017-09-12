«Газель» насмерть сбила пенсионерку в Нижнем Тагиле

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Нижний Тагил, 12 сентября. В Свердловской области пожилая женщина погибла под колесами маршрутки. Водитель, находившийся за рулем «Газели», решительно отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови. Об этом сегодня сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

По имеющимся данным, трагедия произошла в минувший понедельник на улице Верхняя Черепановых в Нижнем Тагиле. Согласно предварительным данным, водитель «Газели» сбил пенсионерку, которая передвигалась при помощи ходунков, передает URA.RU.

В результате серьезных травм 83-летняя женщина скончалась.

По данным ведомства, 50-летний виновник ДТП отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови.

Выясняются все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.