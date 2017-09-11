Шестеро пациентов с ножами сбежали из уральской психбольницы

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Екатеринбург, 11 сентября. Шестеро пациентов специализированного лечебного учреждения города Первоуральска Свердловской области самовольно покинули его стены. По информации ГУ МВД России по региону, трое из них были задержаны сотрудниками ГУФСИН.

Так, всем силовым структурам Первоуральского гарнизона была передана информация о том, что из стационара психиатрической больницы сбежали шесть находившихся на лечении граждан. Трое пациентов 1990, 1986 и 1981 года рождения были обнаружены и задержаны.

Как говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУФСИН РФ, «за пазухой у тех были обнаружены несколько бытовых ножей». Сейчас правоохранители разыскивают еще троих пациентов 1999 и 1998 г. р., передает агентство URA.RU.

Напомним, несколько дней назад двое опасных преступников, направленных на принудительное лечение в психиатрическую клинику в Ленобласти, сбежали из больницы.