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Турфирмы отказываются бесплатно отменять уральцам путевки из-за урагана «Ирма»
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    Турфирмы отказываются бесплатно отменять уральцам путевки из-за урагана «Ирма»

    15:26  11 Сентября 2017
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    Турфирмы отказываются бесплатно отменять уральцам путевки из-за урагана «Ирма»

    Екатеринбург, 11 сентября. Уральские туристы боятся лететь на отдых в страны, где в настоящее время бушует ураган «Ирма», однако туроператоры отказываются отменять или переносить путевки без дополнительной платы.

    «Больше всего вопросов по популярным направлениям, например, Куба и Доминиканская Республика. По США запросов почти нет, потому что из-за проблем с визами туристы туда теперь не ездят», — пояснил сотрудник филиала туроператора Coral Travel в Екатеринбурге.

    Турфирмы отказываются бесплатно отменять уральцам путевки из-за урагана «Ирма»

    По словам исполнительного директора  Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, на сегодняшний день нет механизма отказа от поездки без штрафа. Исключение составляют лишь случаи, когда Россия официально признает разгул стихии в той или иной стране стихийным бедствием или если отель, в котором был забронирован номер, оказался разрушен, передает Ura.ru.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #туристы #урал #ураган #отмена #ирма #путевки
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