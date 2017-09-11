Турфирмы отказываются бесплатно отменять уральцам путевки из-за урагана «Ирма»

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Екатеринбург, 11 сентября. Уральские туристы боятся лететь на отдых в страны, где в настоящее время бушует ураган «Ирма», однако туроператоры отказываются отменять или переносить путевки без дополнительной платы.

«Больше всего вопросов по популярным направлениям, например, Куба и Доминиканская Республика. По США запросов почти нет, потому что из-за проблем с визами туристы туда теперь не ездят», — пояснил сотрудник филиала туроператора Coral Travel в Екатеринбурге.

По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, на сегодняшний день нет механизма отказа от поездки без штрафа. Исключение составляют лишь случаи, когда Россия официально признает разгул стихии в той или иной стране стихийным бедствием или если отель, в котором был забронирован номер, оказался разрушен, передает Ura.ru.