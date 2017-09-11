Трассы обледенели на севере Свердловской области из-за наступивших холодов

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Екатеринбург, 11 сентября. На севере Свердловской области в минувшие выходные выпал первый снег, в некоторых районах из-за холодов обледенела проезжая часть. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В ведомстве водителям советуют соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также не совершать резких маневров на дороге.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации обледенения проезжей части. По данным метеорологических служб региона, ухудшение погодных условий спровоцировал циклон.

Синоптики предупреждают, что сегодня и во вторник, 12 сентября, ожидаются дожди с мокрым снегом, а также низкие температуры.