Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области с большинством голосов

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Екатеринбург, 11 сентября. Кандидат от «Единой России» Евгений Куйвашев побеждает на выборах главы Свердловской области.

Согласно данным региональной избирательной комиссии, он набрал 62,16% голосов избирателей. На данный момент изучены уже 100% протоколов, а это 2542 документа избирательных комиссий.

Явка на выборы в регионе составила 37,33%.

Отстали от Куйвашева Дмитрий Ионин (9,06%), Константин Киселев (4,62%), Алексей Парфенов (11,64%), Дмитрий Сергин (3,99%) и Игорь Торощин (5,40%).