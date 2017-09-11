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Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области с большинством голосов
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    Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области с большинством голосов

    7:30  11 Сентября 2017
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    Куйвашев победил на выборах главы Свердловской области с большинством голосов

    Екатеринбург, 11 сентября. Кандидат от «Единой России» Евгений Куйвашев побеждает на выборах главы Свердловской области.

    Согласно данным региональной избирательной комиссии, он набрал 62,16% голосов избирателей. На данный момент изучены уже 100% протоколов, а это 2542 документа избирательных комиссий.

    Явка на выборы в регионе составила 37,33%.

    Отстали от Куйвашева Дмитрий Ионин (9,06%), Константин Киселев (4,62%), Алексей Парфенов (11,64%), Дмитрий Сергин (3,99%) и Игорь Торощин (5,40%).

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    Автор: Алия Садыкова
    #куйвашев
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