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Первый снег выпал в Свердловской области
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    Первый снег выпал в Свердловской области

    22:11  10 Сентября 2017
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    Первый снег выпал в Свердловской области

    Екатеринбург, 10 сентября. Резкое похолодание привело к тому, что на территории Свердловской области выпал первый снег. Об этом в воскресенье рассказали очевидцы.

    Речь идет о поселке Баяновка. При этом представители регионального управления МЧС Российской Федерации предупредили водителей о возможном появлении голода на дорогах.

    «Как погода в Екатеринбурге? У нас снежно», — написал на своей странице в Facebook пользователь Сергей Тюриков.

    Напомним, ранее стало известно о том, что на территории Красноярска выпал первый снег.

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    Автор: Алексей Громов
    #снег #свердловская область
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