Первый снег выпал в Свердловской области

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Екатеринбург, 10 сентября. Резкое похолодание привело к тому, что на территории Свердловской области выпал первый снег. Об этом в воскресенье рассказали очевидцы.

Речь идет о поселке Баяновка. При этом представители регионального управления МЧС Российской Федерации предупредили водителей о возможном появлении голода на дорогах.

«Как погода в Екатеринбурге? У нас снежно», — написал на своей странице в Facebook пользователь Сергей Тюриков.

Напомним, ранее стало известно о том, что на территории Красноярска выпал первый снег.