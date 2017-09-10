Озвучены первые итоги выборов губернатора Свердловской области

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Екатеринбург, 10 сентября. Избирательная комиссия Свердловской области озвучила первые итоги выборов главы региона.

Согласно предварительной информации, за Евгения Куйвашева проголосовали 61,33% избирателей. На втором месте закрепился Алексей Парфенов (12,1%), а на третьем — Дмитрий Ионин (10,84%). Остальные кандидаты набрали около 4% каждый.

«Сейчас можно говорить о том, что выборы в регионе состоялись», — указано в заявлении ИК.

Напомним, ранее стало известно о том, что МВД Российской Федерации зарегистрировало всего 20 правонарушений на выборах.