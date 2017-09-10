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Озвучены первые итоги выборов губернатора Свердловской области
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    Озвучены первые итоги выборов губернатора Свердловской области

    21:45  10 Сентября 2017
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    Озвучены первые итоги выборов губернатора Свердловской области

    Екатеринбург, 10 сентября. Избирательная комиссия Свердловской области озвучила первые итоги выборов главы региона.

    Согласно предварительной информации, за Евгения Куйвашева проголосовали 61,33% избирателей. На втором месте закрепился Алексей Парфенов (12,1%), а на третьем — Дмитрий Ионин (10,84%). Остальные кандидаты набрали около 4% каждый.

    «Сейчас можно говорить о том, что выборы в регионе состоялись», — указано в заявлении ИК.

    Напомним, ранее стало известно о том, что МВД Российской Федерации зарегистрировало всего 20 правонарушений на выборах.

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    Автор: Алексей Громов
    #выборы-2017
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