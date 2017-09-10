Уголовное дело возбуждено после ДТП с восемью погибшими под Екатеринбургом

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Екатеринбург, 10 сентября. По факту страшного ДТП с участием самосвала, в результате которого погибли восемь человек и еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

«Создана следственная бригада из наиболее подготовленных сотрудников специализированного отдела по расследованию ДТП», — сообщили представители Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, авария с участием груженого песком самосвала Renault Premium произошла в субботу неподалеку от поселка Горный Щит — у грузовика лопнуло одно из колес на полном ходу, в результате чего он вылетел на встречную полосу, врезался в автомобиль УАЗ, и придавил еще один УАЗ прицепом. В результате ДТП погибли восемь сотрудников компании «Газмонтаж».