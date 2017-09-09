Самолет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 9 сентября. Самолет, совершавший рейс из Москвы в Южно-Сахалинск, вынужденно сел в уральской столице. Причиной стала техническая неисправность.

Борт авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в Екатеринбурге примерно в 03:00 (01:00 по Москве). Во время полета у воздушного судна сработал датчик неисправности системы кондиционирования, сообщает Телеканал 360.

Для тестирования самолета и устранения проблем потребовалось несколько часов. В 10.05 (08.05 мск) воздушное судно продолжило полет в Южно-Сахалинск, куда должен был прибыть в 14.25 по московскому времени, пишет Newinform. В результате инцидента никто не пострадал.