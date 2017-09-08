Глава МЧС отправил уральских спасателей учить английский язык

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Екатеринбург, 8 сентября. Глава МЧС Владимир Пучков потребовал, чтобы екатеринбургские спасатели подтянули английский язык перед ЧМ-2018 года по футболу.

О необходимости организовать комплексную подготовку личного состава уральского МЧС перед мировым первенством он заявил во время визита в Екатеринбург. При этом министр отметил, что спасатели должны пройти курсы английского языка, пишет «Ура.ру».

Напомним, матчи Чемпионата мира по футболу пройдут в столице Урала с 15 по 27 июня 2018 года.