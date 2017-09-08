Агрессивный бык насмерть забодал свердловского пенсионера

В Избранное

Екатеринбург, 8 сентября. В Свердловской области агрессивный бык накануне набросился на своего 85-летнего владельца, нанизав на рога. Медикам не удалось спасти мужчину, сообщили в региональном СКР.

Пенсионер в Свердловской области 7 сентября стал жертвой быка. Агрессивной животное набросилось на хозяина и нанизало человека на рога. Прибывшая к месту ЧП скорая не смогла спасти мужчину. По словам соседей погибшего, бык и раньше проявлял крутой норов по отношению к окружающим. В региональном следственном комитете добавили, что по факту гибели 85-летнего мужчины проводится проверка, животное изъяли, пишет Ura.ru.