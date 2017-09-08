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Новую систему безопасности жизнедеятельности создадут в Свердловской области
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    Новую систему безопасности жизнедеятельности создадут в Свердловской области

    4:37  8 Сентября 2017
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    Новую систему безопасности жизнедеятельности создадут в Свердловской области

    Екатеринбург, 8 сентября. В Свердловской области на создание новой комплексной системы безопасности жизнедеятельности будут выделять более 1 млрд рублей в год. Об этом со ссылкой на главу МЧС России Владимира Пучкова сообщает РИА Новости.

    «В течение ближайших пяти лет мы планируем создать новую систему комплексной безопасности жизнедеятельности населения, которая позволит на качественно новом уровне обеспечить должную безопасность и в крупных городах Свердловской области, и в городах средних и, конечно, в отдаленных сельских поселениях», — цитирует Пучкова агентство.

    По словам министра, на создание новой системы в течение пяти лет будет ежегодно выделяться более 1 млрд рублей. Средства предоставят федеральный, региональный и муниципальные бюджеты, а также бизнес-сообщество.

    Пучков отметил, что в Екатеринбурге появится новый центр приема и обработки космической информации. Кроме того, в течение пяти лет все реагирующие подразделения региона будут получать новую технику, оснащение и экипировку. В отдаленных сельских поселениях будут созданы новые подразделения.

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    Автор: Виталий Малясев
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