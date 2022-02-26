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Власти Свердловской области ужесточили ограничительные меры из-за вспышки COVID-19

Общество
Власти Свердловской области ужесточили ограничительные меры из-за вспышки COVID-19
pixabay.com

Екатеринбург, 26 февраля. Проведение массовых мероприятий запретили в Свердловской области из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Медики зафиксировали резкое увеличение количества случаев заражения коронавирусом в последние дни. Чтобы остановить распространение инфекции и защитить от нее граждан, санитарные врачи приняли решение об ужесточении ограничительных мер с 27 февраля по 7 марта 2022 года.

«По итогам консультаций с эпидемиологами, санитарными врачами, которые прогнозируют, что рост этот еще будет продолжаться, было принято решение о некотором ужесточении эпидрежима в части ограничения на проведения массовых мероприятий - чтобы, тем самым, снизить социальные контакты», — заявил заместитель руководителя регионального оперативного штаба Павел Креков.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев ранее заявил, что пандемия COVID-19 завершится в России к концу 2022 года. Однако инфекция останется с людьми, превратившись в сезонный вирус.

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запрет публичные мероприятия коронавирус
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