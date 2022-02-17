«Дом Собчак» загорелся ночью в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 февраля. Пожар произошел в бараке на улице Олега Кошевого, 19. Это здание после визита в 2017 году журналистки Ксении Собчак стали называть «домом Собчак».

Жители дома вовремя заметили возгорание на первом этаже и вызвали сотрудников МЧС. Предварительной причиной пожара названо замыкание электропроводки. Все находящиеся в «доме Собчак» люди успели эвакуироваться до приезда спасателей.

В деревянном двухэтажном доме проживают обладатели договоров соцнайма, а собственники съехали, получив компенсацию. Ксения Собчак встретилась с жильцами барака, когда была в Екатеринбурге в рамках президентской кампании в 2017 году. С их слов, дом 50-х годов прошлого века не признают аварийным, в последний раз его ремонтировали в 80-е.

Ранее сильный огонь охватил здание предприятия ЗАО «Холод» в Пятигорске. В тушении пожара участвовали более 50 человек.