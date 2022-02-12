Акция «День пожирателей бывших» пройдет в зоопарке Екатеринбурга 14 февраля

Екатеринбург, 12 февраля. «День пожирателей бывших» пройдет в зоопарке Екатеринбурга 14 февраля. Об этом говорится на странице учреждения в социальной сети Instagram.

Желающие поучаствовать в акции должны выбрать таракана и назвать его именем бывшего. После этого насекомое скормят рыбам и сурикатам. Оставить заявку на «пожирание бывших» можно на сайте партнеров зоопарка, говорится в публикации на странице в Instagram. Именитые тараканы будут скормлены сурикатам и рыбам 14 февраля в 14:00 часов. Участники акции смогут увидеть процесс как лично, так и онлайн на странице зоопарка в Instagram.

День всех влюбленных отмечается 14 февраля. К главным традициями этого праздника в России относятся взаимные поздравления в парах, праздничная атмосфера в ресторанах, кафе, клубах и театрах. Классическим подарком на День святого Валентина считается шоколад и другие лакомства.