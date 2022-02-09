Екатеринбургский лихач проехал на красный свет и протаранил пешеходов

Екатеринбург, 9 февраля. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Сулимова и Менделеева в Екатеринбурге. Главным участником аварии стал белый внедорожник, который проехал на красный цвет.

Момент происшествия засняли на видеорегистратор. На кадрах видно, как автомобиль нарушает правила дорожного движения, после чего сносит проезжающую мимо легковушку. Об этом передает портал E1.RU.

Под колеса лихача попали и люди на пешеходном переходе. Им на помощь сразу же направились очевидцы происшествия. Количество пострадавших и тяжесть их состояния уточняется. На месте ДТП в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Екатеринбурге произошла еще одна авария. Столкновение грузовика DAF и Chevrolet закончилось смертельными исходами для мужчины-таксиста и одномесячного младенца.