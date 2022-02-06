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Волонтеры начали поиск 14-летнего подростка из Екатеринбурга

Происшествия
Волонтеры начали поиск 14-летнего подростка из Екатеринбурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 6 февраля. Подросток пропал в столице Свердловской области 5 февраля. Родители мальчика обратились в полицию и к волонтерам с просьбой помочь найти сына.

Ориентировку на 14-летнего мальчика распространили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Рост ребенка составляет 160 сантиметров. Отмечается, что у подростка нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.

Он был одет в темно-синюю куртку, серые спортивные штаны и черные кроссовки. Об особых приметах ничего не сообщается. Волонтеры просят связаться с ними, если кто-то из екатеринбуржцев знает местонахождение пропавшего подростка.

Это уже не первое исчезновение подростка в Свердловской области. Поисковики вторую неделю ищут 14-летнюю школьницу. Она ушла из дома, пока ее опекун находилась на работе. С 26 января девочка не выходит на связь.

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