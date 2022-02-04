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Свердловский губернатор Куйвашев оформил ипотеку на 15 лет

Экономика
Свердловский губернатор Куйвашев оформил ипотеку на 15 лет
wikipedia.org  /  Kremlin.ru/CC BY 3.0

Екатеринбург, 4 февраля. Тренд на повышенный интерес к жилой недвижимости в Екатеринбурге не миновал и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом пишет портал e1.ru.

Глава свердловского региона решил вложиться в жилье. В июле прошлого года Куйвашев приобрел в ипотеку квартиру, которая располагается в центре Екатеринбурга. Объект находится в доме премиум-класса.

Неизвестно, под какие проценты губернатору был предоставлен жилищный кредит. Ипотека оформлена «Газпромбанком» на 15 лет. Договор будет действовать до 5 июня 2036 года. Отмечается также, что Куйвашев владеет еще одной квартирой, которая находится по адресу элитного дома на улице Николая Никонова, 4.

Банк, предложивший ипотеку губернатору, в настоящее время выдает кредиты на новостройки под 9,8% годовых. Максимум, который возможно получить в финансовой организации — это 60 млн рублей на 30 лет.

Что касается клубного дома «Ленина 8», где куплена квартира, то он еще находится в процессе строительства. Наиболее бюджетный лот здесь — квартиры по 9,3 млн рублей. Самый дорогой люксовый вариант продается за 44,6 млн рублей. Согласно налоговой отчетности, Евгений Куйвашев в 2020 году заработал 6,3 млн рублей. Его жена получила доход в размере 5,3 млн рублей.

Россияне все активнее берут ипотеку, так как полагают, что вскоре начнется волна повышения ставок у банков, говорят представители ВТБ. Эксперты сообщают о росте объема выданных кредитов в январе на 24%.

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екатеринбург ипотека губернатор жилье куйвашев недвижимость
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