Noize MC стал хедлайнером музыкального фестиваля New/Open Showcase Festival

Екатеринбург, 1 февраля. Популярный рэпер Noize MC (Иван Алексеев) стал хедлайнером музыкального фестиваля New/Open Showcase Festival, который пройдет в Екатеринбурге в феврале.

Помимо этого, звезда российского рэпа станет одним из экспертов фестиваля. По словам организаторов мероприятия, Алексеев будет прослушивать музыку финалистов и давать оценки участникам проекта.

Интересно, что выступление Noize MC будет платным, несмотря на то, что вход на события фестиваля бесплатный. Концерт пройдет на площадке «Екатеринбург-Экспо».

Музыкальный критик Артемий Троицкий назвал альбом Noize MC «Выход в город» одним из лучших в 2021 году. Высокой оценки также удостоилась пластинка Oxxxymiron «Уродство и красота».