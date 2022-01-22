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Свердловский губернатор Куйвашев стал секретарем регионального отделения «Единой России»

Политика
Свердловский губернатор Куйвашев стал секретарем регионального отделения «Единой России»
gubernator96.ru  /  Администрация Губернатора Свердловской области

Екатеринбург, 22 января. Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева избрали руководителем регионального отделения партии «Единая Россия».

В 2021 году председатель политического объединения Дмитрий Медведев предложил руководителю субъекта стать во главе реготделения. В пресс-службе партийной ячейки отметили, что Куйвашев был избран на пост с перевесом в 161 голос.

«Представитель счетной партийной комиссии, состав которой был избран в начале конференции, озвучила итоги голосования. Евгений Куйвашев набрал 163 голоса, Владислав Пинаев (глава Нижнего Тагила — Прим. ФАН) набрал два голоса», — гласит сообщение.

Ранее главой регионального отделения ЕР в Ямало-Ненецком автономном округе стал депутат Алексей Ситников. Политик повторно занял должность руководителя ячейки партии.

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единая россия отделение куйвашев
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